Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, чому західні партнери не можуть знайти гроші на закупку снарядів для України цього року, про що пише Reuters, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ну, все. Розумієте, вони розслабляються, вони вважають, що йдуть перемовини, що війна все ж таки йде до завершення. От Макрон дає інтерв'ю і каже, що війна входить у завершальну фазу. У Туреччині кажуть, що війна входить у завершальну фазу. У Чехії це говорять, в Угорщині тощо. Все більше голосів. Америка хоче, щоби якнайшвидше ця війна закінчилась, і буде робити все для цього, повірте мені, Трамп не буде зараз змінювати точку зору», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, констатує експерт, це все призводить до певного розслаблення, а страждає, на жаль, український народ. Нам же, стверджує він, треба це враховувати, адже, можливо, такої підтримки Заходу, як була раніше, особливо від США, вже не буде, очікувати цього не варто, такі реалії.

Як пише Reuters, розповідає експерт, чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні зіштовхнулася зі значною нестачею фінансування, у 2026 році планується закупити артилерійські снаряди на 5 млрд євро, але вдалося зібрати поки близько 1,4 млрд. Видання, зазначає він, звертає увагу на те, що програма фінансується за рахунок іноземних донорів, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди.

«У грудні місія НАТО в Україні повідомила, що в рамках ініціативи було закуплено в 2025 році 1,8 млн снарядів. Це 43% від усіх боєприпасів, поставлених Україні, і приблизно 70%, необхідних Україні. Тобто 30% просіли у 2025 році, можемо просісти ще більше у 2026. Це, звичайно, проблема, ще й на тлі того, що у ворога проблем зі снарядів немає. Це теж треба враховувати», – підсумовує Олександр Мусієнко.

