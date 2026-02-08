Про це він розповів у своєму блозі.
«5 лютого 2026 року, як не дивно, історичний день. Цілком імовірно, що цей день стане історичним, що цей день стане днем можливого початку ядерної війни. Не за нашої участі взагалі, Україна тут ні до чого, а між росією, США і китайцями. Тому що сьогодні вперше за останні багато десятиліть ми з вами живемо на планеті, де не обмежені ядерні стратегічні озброєння», – стверджує Михайло Шейтельман.
Як розповідає експерт, росія дуже намагалася воскресити труп СНО-ІІІ, спочатку путін говорив, що готовий з панського плеча продовжити договір автоматично на рік, тому Пєсков заявив, що вони все ще чекають на відповідь США, Лавров приїхав до ООН чекати на цю відповідь, але так ніхто її і не отримав. Потім, продовжує експерт, Трампа запитали про це журналісти, а він заявив, що йому чудово і без цього договору, що США будуватимуть боєголовки, і взагалі Китай теж повинен бути під обмеженнями.
«І росіяни припухли, бо не вміють будувати нові боєголовки. Це ж будували радянські вчені та інженери, а вони не мають ні радянських учених, ні радянських інженерів, нікого. Вони не мають грошей, щоб будувати це все. Всій ядерній перевазі рф приходить кінець. Тому в них залишилася остання боєголовка – Медведєв, який випустив відразу пост зі словами «Зима близько». Пише, що вперше з 1972 року росія та США не мають договору, який обмежує стратегічні ядерні сили, перераховує ці договори, це в минулому все, і додає скріншот із серіалу «Гра престолів» із Королем ночі, лідером армії живих мерців. Мабуть, так він уявляє собі майбутнє рф – армія живих мерців – після того, як США таки збільшать свій ядерний арсенал і, можливо, застосують його проти росії», – розповідає Михайло Шейтельман.
Трамп же, констатує він, готовий до гонки ядерних озброєнь, він готовий вкладати в це гроші, щоб прибрати росію та Китай одним махом. Як міркує експерт, про це йшлося під час розмови путіна із Сі, мовляв, Трамп не хоче підписувати договір без Китаю, але й Китай хоче наростити кількість боєголовок, щоб не залежати від ядерного арсеналу рф.
