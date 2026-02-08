Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що від закінчення дії договору СНО-ІІІ програє лише росія, яка не може побудувати нові боєголовки, а США і Китай у виграші.

Про це він розповів у своєму блозі.

«5 лютого 2026 року, як не дивно, історичний день. Цілком імовірно, що цей день стане історичним, що цей день стане днем ​​можливого початку ядерної війни. Не за нашої участі взагалі, Україна тут ні до чого, а між росією, США і китайцями. Тому що сьогодні вперше за останні багато десятиліть ми з вами живемо на планеті, де не обмежені ядерні стратегічні озброєння», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як розповідає експерт, росія дуже намагалася воскресити труп СНО-ІІІ, спочатку путін говорив, що готовий з панського плеча продовжити договір автоматично на рік, тому Пєсков заявив, що вони все ще чекають на відповідь США, Лавров приїхав до ООН чекати на цю відповідь, але так ніхто її і не отримав. Потім, продовжує експерт, Трампа запитали про це журналісти, а він заявив, що йому чудово і без цього договору, що США будуватимуть боєголовки, і взагалі Китай теж повинен бути під обмеженнями.

«І росіяни припухли, бо не вміють будувати нові боєголовки. Це ж будували радянські вчені та інженери, а вони не мають ні радянських учених, ні радянських інженерів, нікого. Вони не мають грошей, щоб будувати це все. Всій ядерній перевазі рф приходить кінець. Тому в них залишилася остання боєголовка – Медведєв, який випустив відразу пост зі словами «Зима близько». Пише, що вперше з 1972 року росія та США не мають договору, який обмежує стратегічні ядерні сили, перераховує ці договори, це в минулому все, і додає скріншот із серіалу «Гра престолів» із Королем ночі, лідером армії живих мерців. Мабуть, так він уявляє собі майбутнє рф – армія живих мерців – після того, як США таки збільшать свій ядерний арсенал і, можливо, застосують його проти росії», – розповідає Михайло Шейтельман.

Трамп же, констатує він, готовий до гонки ядерних озброєнь, він готовий вкладати в це гроші, щоб прибрати росію та Китай одним махом. Як міркує експерт, про це йшлося під час розмови путіна із Сі, мовляв, Трамп не хоче підписувати договір без Китаю, але й Китай хоче наростити кількість боєголовок, щоб не залежати від ядерного арсеналу рф.

