Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував повідомлення Financial Times про підготовку до виборів в Україні і оцінив, наскільки це можливо і що для цього треба, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Зі свіжої публікації Financial Times, констатує експерт, випливає, що США все ж таки мають дедлайн і тиснуть на Україну щодо проведення президентських виборів уже восени. Як він зазначає, йдеться про те, щоб вибори і референдум щодо мирної угоди провести 15 травня, а повідомити про це Зеленський нібито має 24 лютого, згідно з інформацією джерел.

«Тобто вибори і референдум в один день. Зібрати людей на референдум можна під ідеєю проведення виборів для того, аби була висока явка. Про це дискутували і говорили ще раніше. Інформація від моїх інсайдерів підтверджує, що така можливість існує, принаймні вона обговорюється. Це не значить, що буде саме так, але це обговорюють», – коментує Олександр Мусієнко.

Водночас, підкреслює експерт, не треба забувати, що в Україні триває війна, а без припинення вогню, без гарантування безпеки, до чого закликаємо ми і Європа, вибори і референдум провести просто неможливо. Тому, констатує він, США мають нарешті натиснути на росію, щоб встановити режим припинення вогню, до того ж, це буде вигідно і для нашої оборони, і для наших інтересів.

«Інакше фактично цього досягти буде неможливо. Але ось така ймовірність, вона обговорюється. Інакше США, як завжди, нам скажуть про те, що ми можемо залишитися без належної підтримки, у нас можуть бути проблеми тощо», – констатує Олександр Мусієнко.

