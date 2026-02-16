Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що кремль залучає людей на війну величезними виплатами, тому треба сильніші санкції, аби позбавити агресора доходів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«росіяни все ж таки йдуть на фронт, залучаються системою щедрих бонусів. Пропаганда, до речі, ні до чого. росіян купують грошима. Попри пропагандистські заклики, мають значення гроші. Ось, наприклад, скільки платять у Ханти-Мансійську, найбільшому нафтовидобувному регіоні росії? Ось, будь ласка – загальний пакет виплат для новобранців становить 4 100 000 рублів. Це еквівалентно 53 000 доларів. Пропонують бонуси, які разом з іншими виплатами сягають 2,5 млн рублів. Ось так от. Вони платять десятки тисяч доларів за тільки за підписання контрактів, а потім ще щомісячні виплати», – розповідає Олександр Мусієнко.

Яніс Клюге, експерт із питань Росії з Німецького інституту міжнародних справ і безпеки, зазначає він, каже, що минулого року російські регіони витратили щонайменше 500 млрд рублів на премії, росія може продовжувати виконувати свої цілі щодо набору військових, а ці виплати становлять тільки 0,5% від ВВП, тому суми можна подвоїти і залучити більше людей.

«Ось такі прогнози. Гроші ще є, росія їх витрачає. Але цей потенціал теж не безмежний. Не варто ставити собі за мету тільки 50 000 втрат ворога, мовляв, це точно їх зупинить і паралізує фронт. Так, багато в чому це правда. Так, це зменшить наступальну активність. Так, ворог не матиме значного просування і успіхів. Але вони будуть продовжувати набір. До якої межі? Сказати важко. Це не піддається прогнозам. Допоки є гроші», – пояснює Олександр Мусієнко.

А для того, щоб грошей ставало менше, констатує він, Україна і закликає до посилення санкцій проти рф, щоби російський тіньовий флот узагалі заблокували у Балтійському морі.

