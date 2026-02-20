Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що робити зі Словаччиною і Угорщиною, які за російську нафту можуть зупинити поставки електроенергії Україні.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як підкреслює експерт, Словаччина і Угорщина забезпечують 60% імпорту електроенергії, тут Україна, на жаль, залежна. Справа в тому, пояснює він, що Україна закликала Словаччину та Угорщину відмовитись від російської нафти і закуповувати американську через Хорватію, поки вони мали виняток, але тепер хай адресують свої вимоги росії, яка вдарила по нафтопроводу «Дружба», через що і зупинились поставки.

«Думаю, потрібно все ж таки налагоджувати діалог. І мені здається, що час все ж таки створити, можливо, інститут спеціального представника з питань перемовин України зі Словаччиною та Угорщиною. Як виняток це потрібно. Все ж таки думаю, що треба знайти точки дотику», – міркує Олександр Мусієнко.

Як пояснює експерт, під час війни немає ідеального і суперхорошого вибору, як у кіно чи в епічних книжках, на жаль, вибір лише між поганим і дуже поганим. І зараз Україна в ситуації, констатує він, коли Словаччина і Угорщина можуть припинити поставки електроенергії в умовах дефіциту через удари рф.

«Потрібно знайти компроміс у цьому питанні. І простори для цього є. Можна і потрібно працювати, особливо там, де складно. Як би там не було, це наші сусіди. Вони входять у ЄС і НАТО, від них залежать перспективи нашої співпраці зокрема із цими міжнародними організаціями теж», – підсумовує Олександр Мусієнко.

