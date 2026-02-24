Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що Європа могла би допомогти Україні з мобілізацією, і пояснив, як саме, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ми би хотіли, щоби наші партнери надавали нам кошти, аби ми могли збільшувати виплати для ЗСУ. Це дуже потрібно робити невідкладно та нагально, це заробітні плати особового складу. Друге – це кошти, які виділяються за підписання контракту, аби ми могли одразу виділяти щонайменше від 100 000 грн і більше із зарплатами, преміями, соціальними гарантіями тощо», – стверджує Олександр Мусієнко.

росіяни, констатує він, ведуть свою загарбницьку війну, зокрема, завдяки великим виплатам, адже не всі вже вірять байкам пропагандистів, не всі на це ведуться, а додаткові гроші дозволяють поповнювати військо, попри величезні втрати.

«Тому якраз виплати могли би зробити нас конкурентноздатними, зокрема для залучення іноземних громадян. Ми могли би їм сказати: «Слухайте, не йдіть до росіян, вони ведуть абсолютно несправедливу, агресивно і загарбницьку війну проти людства, проти людяності і проти міжнародних правил, а ми ведемо справедливу війну за нашу свободу, за визволення наших людей і територій. Плюс ви ще й можете тут заробити». Ми були би абсолютно конкурентоздатні», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, підкреслює експерт, якби Європа допомагала фінансово з мобілізацією, ми могли би залучати більше людей, показавши, що це війна за правду, а ще тут можна й заробити гроші, цей фактор би міг спрацювати.

