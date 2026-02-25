Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що вимога ЄС до України ремонтувати нафтопровід «Дружба», який зруйнувала росія, – це абсолютно несправедливий тиск, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Британія запровадила найпотужніший пакет санкцій з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну, але поки не вводить жодних обмежень на нафтопровід «Дружба». Тобто, констатує він, Угорщині і Словаччині дають можливість качати російську нафту, а ЄС ще й вимагає від України прискорити ремонт нафтопроводу, щоби Орбан заспокоївся.

«Будуть компроміси в угоду угорському уряду, що, до речі, вже не вперше, на жаль. Тому всі розмови про те, що ЄС заблокує Угорщину, – на жаль, просто розмови. Поки що вони йдуть фактично на компроміси, кажуть нам ремонтувати нафтопровід «Дружба». Так росіяни його зруйнували, скажіть це путіну. Зрештою, хай Угорщина і Словаччина направлять свої ремонтні бригади, оцінимо збитки», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отже, констатує експерт, ми маємо всі ознаки того, що фактично на нас іде тиск, хоча це абсолютно несправедливо за цих умов, і виникає питання, чи ЄС абсолютно щирий у своїх прагненнях.

«ЄС запропонує повну заборону на імпорт російської нафти після виборів в Угорщині. Ось такий компромісний варіант, щоби забрати можливість у Орбана говорити про втручання у вибори. Пропозиція щодо заборони російської нафти буде 15 квітня, через 3 дні після парламентських виборів в Угорщині. Посадовці ЄС повідомляють агенції Reuters, що цю дату обрали для того, щоб заборона не стала головним фактором у виборчій кампанії в Угорщині. І вони ще думають, це має бути повна чи часткова заборона», – розповідає Олександр Мусієнко.

