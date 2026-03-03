Політолог Руслан Бортник заявив, що арабські країни не вміють збивати іранські шахеди, але й Україна відправити людей не може через війну, тим паче, не варто вплутуватися зайвий раз у Близький Схід, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як наголошує експерт, арабські країни виявилися не здатними забезпечити базові інструменти протидії дронам, тобто вони не створили мобільні вогневі групи, немає дронів-перехоплювачів, на відео видно, що шахеди просто падають, а по них навіть ніхто не стріляє. Все це, констатує він, покладено на авіацію та наземне ППО, але ці інструменти обмежені та дуже дорогі.

«Тому український досвід дронів-перехоплювачів та український досвід мобільних вогневих груп став би у нагоді. Дуже дорого зараз наш досвід можна продати будь-якій країні Близького Сходу. Але водночас, я думаю, виділити значну кількість фахівців Україна просто не зможе, бо всі вже зайняті у війні», – міркує Руслан Бортник.

Також експерт звертає увагу, що від Ірану постраждав навіть Кіпр, який начебто стосунку до Близького Сходу не має. Але проблема, пояснює він, не в тому, що Кіпр має погані відносини з Іраном, а в тому, що на його території розміщена британська військова база, яка забезпечує технологічну розвідку в регіоні, тобто без цієї бази кіпріотів ніхто б і не атакував, а іранські ракети досягають навіть України.

«Я просто до чого це говорю? До того, що кожного разу, коли ми говоримо про гарантії безпеки та висуваємо умови, наприклад, розміщення військ союзників на нашій території, ми повинні пам'ятати, що може бути якась інша війна, де ми абсолютно не беремо участі, але ми будемо ціллю для противника через те, що на нашій території розміщені чужі бази. Із цим треба дуже обережно. Через це зараз страждають багато країн Перської затоки. Ну, і той самий Кіпр», – попереджає Руслан Бортник.

