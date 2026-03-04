Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що перша радість від операції США проти Ірану вже пройшла, не виходить так швидко, як з Мадуро, і тепер ми бачимо ризики, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає політик, українці – люди серця, вони емоційні, романтичні, ірраціональні, і це біда, що ми не можемо підійти до справи більш прагматично. Ще В'ячеслав Липинський, розповідає він, писав, що це одна з наших найбільших проблем, що саме тому у нас герої – це поети і філософи, а треба, щоб були військові генерали і державники.

«Цей наш сердечний характер українського народу і тут дався взнаки. Ми так ледь нерадісно в перший день відреагували, що наших ворогів бомблять туди-сюди, а росіяни і модні українці потерпіли в Еміратах. Меми, ми радіємо. А тоді вже десь на другий-третій день народ починає думати, щось не виходить дуже швидко, як з Мадуро. І народ починає думати не лише про плюси для України», – коментує Микола Томенко.

Отож, підкреслює він, насамперед треба відкинути емоції, посміялися з мемів, а тепер треба говорити про те, що ситуація дуже непроста і пов’язана і з мінусами для України. За словами політика, йдеться про нафту, в Ормузькій протоці досі не вдалось навести порядок, танкери не можуть пройти, і ціна потроху росте.

«Боротьба проти тіньового флоту рф може тимчасово призупинитися, оскільки всі люди прагматичні, їм треба якось жити. Якщо виникає проблема з енергоносіями, то ламається наша концепція економічного тиску на росію через нафту», – підкреслює Микола Томенко.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко розповів, що росія не зможе реалізувати свої подальші плани у війні, а тому путін думає, чи йти на перемир'я.

Також Politeka писала, що Шейтельман оцінив, як далеко поширилися війни після приходу Трампа: «Людина прийшла, щоб бути миротворцем».