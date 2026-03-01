Економічний експерт Юрій Гаврилечко заявив, що російсько-українська війна не була б неминучою, якби Захід проявив силу прямо в Україні, а США домовилися з Китаєм про його позицію, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

На думку гостя програми, якщо пофантазувати, то суто технічно уникнути російського вторгнення у 2022 році було дуже просто, для цього всього лише потрібно було, якщо є дані розвідки, організувати чергові навчання Україна-НАТО, адже нічого не заважало це зробити. Треба було, констатує він, запросити сюди якийсь навіть обмежений контингент НАТО на 50-100 тисяч разом із військовою технікою та провести спільні навчання у Херсонській, Запорізькій, Сумській і Київській областях.

«Як відомо, якщо людина ходить озброєною, то шанси, що у прямому лобовому зіткненні до неї хтось полізе, набагато менше, ніж якщо цього немає. Історична традиція показує, що на людей з пістолетом чи з автоматом ніхто не лізе з таким самим пістолетом чи автоматом, адже там одразу стріляють, а не б'ють у морду. Ось не грабують зазвичай озброєний народ. Чомусь так відбувається. Тому це один із можливих варіантів», – пояснює Юрій Гаврилечко.

З іншого боку, зазначає експерт, можливим був і економічний варіант зупинення російського вторгнення в Україну. Наприклад, розповідає він, якби були якісь зрушення щодо домовленості між Штатами та Китаєм про те, що Пекін не братиме участі в цьому процесі і в жодному разі не підтримає росію як мінімум. Тобто, наголошує експерт, можна собі тільки уявити, що було б, якби Китай запровадив санкції проти росії разом із США.

