Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що США дійсно можуть скасувати санкції проти російської нафти, а потім ще й тиснути на Європу щодо аналогічних кроків, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Принагідно експерт нагадує, що 5 березня міністр фінансів Бессент казав уже про те, що США допускають повне чи часткове скасування санкцій проти російської нафти. Потім, продовжує він, зняли обмеження для Індії на 30 днів, а тепер Трамп каже, що розглядає послаблення санкцій проти окремих країн, щоб врегулювати ситуацію на ринку нафти, і очевидно, що йдеться про росію.

«путін одразу ж вискочив і сказав: «Ми готові». Він заявив, що росія – другий за величиною експортер нафти у світі і власник найбільших запасів природного газу – готова знову працювати з європейськими клієнтами, якщо вони хочуть повернутися до довгострокової співпраці, російські компанії повинні скористатися поточною ситуацією на Близькому Сході, хоча і зазначив, що зростання ціни, ймовірно, тимчасове. Навіть він визнає, що не треба сплеску паніки, тому що, як би там не було, або країни G7 розблокують стратегічні резерви, або розблокують Ормузьку протоку. Не думаю, що Іран зможе контролювати Ормузьку протоку тижнями, місяцями, роками, але кожен день затримки відбивається на ринку», – розповідає Олександр Мусієнко.

За його словами, зараз може вийти так, що США будуть тиснути на Європу бодай частково зняти санкції проти росії. А тиснути, зазначає експерт, США можуть через уже готових гравців – Угорщину і Словаччину.

«Тому Америка зараз включить фактор Орбана і Фіцо. Вони почнуть писати листи, давати інтерв'ю, брифінги, піднімати це питання. Будуть демонструвати якісь картинки черг на автозаправних станцій, ще щось. Будуть нагнітати ситуацію, щоби підштовхувати Європу. Америка скасує частково санкції, для путіна це плюс, і їм треба дотиснути Європу, щоби вона почала купувати нафту», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Доній пояснив, що обіцянки виборів після війни створюють мрію, яка цілком може виявитися недосяжною.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів про плани США та Ізраїлю: карта розчленованого Ірану.