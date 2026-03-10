Про це він розповів у програмі «Діалоги».

«Візьміть будь-яку історію, де забирали у країни території. Головне ж – не територію, не землю повернути. Головне – повернути свідомість. Я скільки років це казав», – підкреслює Сергій Куніцин.

Як розповідає гість програми, він створив на кримському перешийку вільну економічну зону «Сиваш», дав пільги, створив підприємства, і тоді люди у Криму побачили, що навколо бартером дають гречку, а тут працюють заводи, високі зарплати.

Цю ж економічну політику, продовжує гість програми, він пропонував перейняти і нинішньому президенту, і попереднім. За його словами, можна було створили на кордоні з Кримом і з Донбасом території пріоритетного розвитку, вільні економічні зони, щоби там усе розцвітало, підприємства мали пільги, працював малий бізнес, щоби люди туди їхали. Адже, нагадує політик, коли з’явився безвіз, з Криму і «ЛДНР» люди їхали в Україну, міняли свої паспорта на українські, тому що можна їздити у Європу.

«Треба кампанія зі створення умов на території України, де рівень життя повинен бути вищим. І тиск на росію, ну, вже не військовим шляхом, а дипломатичним і економічним – санкціями. Створення умов життя, щоб вони заїжджали на українську землю і казали: «Я хочу тут жити», – пояснює Сергій Куніцин.

