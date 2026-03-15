Політтехнолог Сергій Гайдай пояснив, що Україні треба перебудувати військову політику на те, що солдат – це найвища цінність, і скласти стратегію, як перемогти противника з більшим ресурсом, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Стратегія для мене – це алгоритм перемоги. Хоча я не військової, але візьму на себе цю роль. Мені здається, що нашій військовій політиці не вистачає (ред. – доктрини) збереження життя українців. Ми унаслідували радянську або ще й російську доктрину в армію, яка називається «солдат – це розхідний матеріал вищого керівництва»», – пояснює Сергій Гайдай.

За словам гостя програми, за будь-якої стратегії найбільш цінним активом – український солдат і українець як такий – треба зберегти. Це, підкреслює він, найважливіший принцип, який потрібно враховувати під час формування військової політики.

«Стратегія значно більш потрібна, коли у вас нема ресурсів або їх менше, ніж у ворога. Тоді вона працює. Коли в тебе ресурсів багато, ніякої стратегії немає, просто мочи противника і ти його заб'єш. А коли в тебе ресурсів мало…», – підкреслює Сергій Гайдай.

Принагідно експерт нагадує відому історію про перемогу 300 спартанців. Так, констатує він, їх там було не 300, а десь 5 000 загалом греків, але була стратегія: станемо у вузькому місці і перекриємо прохід, що і принесло перемогу.

