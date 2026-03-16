Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що США не передбачили ударів Ірану по нафті, коли розпочинали війну, а тому через кризу дійсно довелося знімати санкції з рф, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, якби Трамп хотів допомогти росії, він робив би це більш відверто і прямішими методами, але він зняв санкції з російської нафти лише на час, поки не закінчиться кризова ситуація, а потім їх повернуть.

«Через свою дурість не прорахував наслідки. Деякі наслідки не прорахував. Чи можу я звинувачувати в цьому особисто Трампа? Ні. Це не особисто Трамп. Це ціла команда не прорахувала наслідки, вони не очікували такого ефекту. Трамп, до речі, про це сказав. Вони не очікували, що Іран битиме по сусідах. Тож Трамп не прорахував наслідки. Трамп натрапив на іншого безумця, на іншу операцію «Безумець» з боку Ірану, який не просто б'є по Ізраїлю, що було очевидно, не просто б'є по американських базах, що було передбачувано, але б'є і по НПЗ, по суднах, що проходять через Ормузьку протоку. Ось це ніякий Трамп передбачити не зміг. І ніхто у його команді передбачити не зміг», – пояснює Михайло Шейтельман.

А винен у цьому, стверджує він, Ілон Маск, який звільнив значну частину Державного департаменту США та USAID. USAID, пояснює експерт, – це не просто добрі дядечки, які роздавали мільярди, вони ще й писали звіти про те, що відбувається у різних країнах, спілкувалися з політиками, з опозицією.

«Ілон Маск прийшов і почав рубати сокирою, бо він у цьому просто не розумів нічого. А Трамп такий: «Він друг, Ілон Маск - мій брателла, я йому довіряю, він все зробить добре». І ось результат: нема кому передбачити ці удари. А були б у них правильні чоловічки, передбачили б ці удари», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман оцінив, чи порушує кампанія проти України рейтинги Орбана.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко розповів про посилення української ППО: аналог ізраїльського «Залізного куполу».