Фінансовий експерт Олексій Кущ пояснив, що Китай зараз значно посилює свої позиції, і Україна може стати частиною коридору постачання китайських товарів до Європи, що посилить нашу безпеку, пояснює Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Ми опинилися у конфігурації 800-річної давності, тобто фактично створення Монгольської імперії, тільки Монгольська імперія 2.0 із центром у Китаї. Події, що відбуваються зараз, – це реінкарнація подій 800-річної давності. Це закінчилося катастрофою, але не для всіх. Галицько-Волинське князівство вижило у цій історії. А чому вижило? Тому що знайшло modus vivendi (ред. – згоду сторін співіснувати, незважаючи на відмінності) і modus operandi (ред. – спосіб функціонування) з цією новою євразійською реальністю», – стверджує Олексій Кущ.

Як він нагадує, Данило Галицький намагався спочатку знайти допомогу на Заході, отримав корону, але розраховував на хрестовий похід на Схід. Жодних хрестоносців, констатує експерт, не було, тому Галицькому довелося шукати modus vivendi і modus operandi з татаро-монголами, і в результаті він поїхав до хана пити чорний чай, кумис, завдяки чому Галицько-Волинське князівство проіснувало ще 100 років.

«Якщо говорити про нинішню ситуацію, то нам потрібен Данило Галицький, який зможе поїхати до Китаю та зустрітися із сином неба, випити чорний чай. Ну, можна просто пуер. До речі, чаювання – це ознака довіри з боку китайців, а Трампу, я так розумію, чай не наливали. Тобто потрібно визначити цей modus vivendi і modus operandi», – пояснює Олексій Кущ.

За словами гостя програми, Україні потрібно запропонувати нову проєктність ключовим партнерам, зокрема, долучитися до євразійського степового коридору, з'єднати Китай як найбільшого виробника товарів із Європою як ринком збуту, а для цього – налагодити логістику із Центральною Азією та Кавказом.

