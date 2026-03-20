Береза заявив, що журналісти поскаржилися йому на тиск правоохоронців після критичних публікацій про Національний банк України.

За словами політика, для зачистки інформаційного простору від критичних публікацій нібито використовуються шантаж редакції питаннями військового обліку журналістів та їхньою можливою мобілізацією через територіальні центри комплектування (ТЦК).

Про це Борислав Береза повідомив у своєму дописі в соціальній мережі Telegram, пише ДС.

Як зазначає політик, журналістські розслідування щодо діяльності голови НБУ Андрія Пишного просто «випаровуються з інформаційного простору». За його словами, після появи критичних матеріалів про Нацбанк та особисто його очільника до редакцій приходять силовики з недвозначними попередженнями.

Береза стверджує, що отримав таку інформацію безпосередньо від працівників двох різних видань.

«До них приходили правоохоронці і ставили питання головреду про те, скільки в них чоловіків-журналістів, у якому ТЦК вони стоять на обліку, чи є в них відстрочка, і чи хоче редактор, щоб ці журналісті продовжили працювати, а не завтра поїхали на ДВРЗ», – йдеться у публікації.

Екснардеп додає, що у разі ствердної відповіді редактора правоохоронці «чемно натякали – ставтеся бережно та лагідно до очільника критично важливої державної інституції».

Крім того, Береза навів інформацію щодо методів роботи Департаменту комунікацій НБУ під керівництвом Юлії Євтушенко. З посиланням на учасників медіаринку він стверджує, що для блокування негативу застосовуються практики, які називають «заливають ринок грошима» та «купують стопи на телеграм-каналах-мільйонниках».

Другим ключовим епізодом, про який згадав політик, стала кримінальна справа проти заступника голови державного «Ощадбанку» Олега Стринжи. За інформацією Берези, посадовця почали переслідувати саме після того, як він «викрив корупцію в установі і зупинив проникнення у тендери постачальника російських «орланів».

Екснардеп висловив впевненість, що у цій справі може бути безпосередньо зацікавлений голова НБУ Андрій Пишний, оскільки він має фактичний контроль над державними банками через довірених осіб (у дописі згадуються прізвища Драчко-Єрмоленко та Інна Тютюн).

«Будь-які звинувачення щодо корупції або схем у держбанках – це фактично звинувачення проти Андрія Пишного, який контролює систему», – підкреслив Береза. Він також додав, що ситуація з постачальником критичного обладнання для головного держбанку має ознаки не лише важкого корупційного злочину, але й злочину проти національної безпеки.

Підсумовуючи, Борислав Береза звинуватив антикорупційні органи, зокрема НАБУ, у бездіяльності. Він заявив, що відсутність підозр створює прецедент абсолютної безкарності для фігурантів гучних справ (яких автор іронічно називає «людьми Алі-Баби»).

За словами політика, через відсутність покарання ці особи «як піцу, замовляють кримінальні справи або переслідують тих, хто підіймає болючі для них питання». Також екснардеп публічно поцікавився, чи не настав час голові НБУ давати покази слідчим, зокрема у відомій справі «Мідас».