Українцям розкрили нюанси підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті

Експерти відзначають, що тарифи підвищуються через карантин, який загнав транспортні підприємства в збитки, пишуть Вести.

Спершу підвищать тариф у приміських та міжміських маршрутах, а потім хочуть підняти вартість на проїзд приватні перевізники, які працюють у Києві.

"Ми підвищуємо тарифи для приміських (це до 50 км від Києва) і міжміських маршруток (понад 50 км від Києва) вже з 1 лютого. Про що вже повідомили Київську облдержадміністрацію", - попередив директор Асоціації перевізників Олексій Павленко.

Він також попередив, що підвищення буде різним - на кожному маршруті своє.

"Але тариф і не може бути однаковим для всіх. У кожного підприємства свої Витратні частини. В одному районі проїзд може подорожчати на 2 грн, для прикладу, в Ірпені, в іншому, наприклад, в Іванківському, на 5 грн, а в третьому — на всі 10 грн", — додав Павленко у спілкуванні з журналістами.

Проїзд у київських маршрутках може зрости до 10-12 гривень. Але і це ще не все, оскільки подорожчати можуть і тарифи на громадський транспорт - метро, автобуси і тролейбуси.

Раніше ми вже розповідали, що перевізники по всій Україні планували підвищити тарифи на проїзд у 2021 році.

Якщо взяти інформацію Держкомстату, то за 10 місяців 2020 року загальний пасажиропотік впав на половину. Відповідно перевізники фактично втратили половину прибутку. Тому збитки вони можуть компенсувати лише за рахунок підвищення тарифів.

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