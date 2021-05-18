Новий випуск програми «Романенко. Бесіди» присвячений відкриттю ринку землі. Цю тему ведучий програми, експерт з міжнародної та внутрішньої політики Юрій Романенко обговорив з колишнім прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілавою.

У цьому контексті гість програми звертається до досвіду Німеччини щодо земельного питання. Він розповідає, що в цій країні землі, призначені для ведення сільського господарства, можна купити вільно. «Звичайно в центрі Європи вона затребувана і її важко купити», - зазначає Корчілава.

У такому разі, пояснює він, європейці ввели спеціальний податок, згідно з яким власник землі зобов’язаний щороку віддавати 3-4% її ринкової вартості. «Якщо хтось в Німеччині і купує сільськогосподарську землю, то тільки для того, щоб на ній щось робити», - пояснює експерт і додає, що простій землі принесе самі лише збитки.

Ситуацію на ринках в Україні колишній прес-аташе описує так: вартість українських продуктів набагато вища за вартість тих же товарів іноземного виробництва. Корчілава пояснює, що існує проблема з експортом: на українській землі росте пшениця, рапс та соняшник, але за кордон з готової продукції везуть лише олію. Так само, відзначає він, держава не посідає перші місця у світі з продажу борошна, хоч італійські млини і масово купують українську пшеницю саме з цією метою.

«Якщо ми не поміняємо умови роботи, то ті ж італійці так і не захочуть побудувати тут заводи, щоб з порту йшла не пшениця, а готова продукція, яка коштує набагато дорожче», - обурюється Корчілава. З іншого боку, він застерігає, що у разі введення податку на землю італійці проведуть банальні обрахунки і зрозуміють, що канадська пшениця обійдеться їм дешевше.

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