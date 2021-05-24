Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, наскільки може підвищитися ціна на проїзд в громадському транспорті, та пояснила, чому це може статися.

Вона розповіла, що в столичному метрополітені і «Київпастрансі», який забезпечує муніципальні наземні перевезення, в офіційному листі наполегливо попросили місцеву владу в кілька разів збільшити тарифи на проїзд. Причиною називають збільшення собівартості і зниження пасажиропотоку, а значить і виручки в зв'язку з пандемією, повідомила журналістка.

«Так, послугами метро за останній рік скористалися вдвічі менше пасажирів, а наземного транспорту - на 39%. На комунальних підприємствах вважають, що якщо залишити все як є, то в місті можливий транспортний колапс через відключення електроенергії і скорочення працівників», - розповіла Котенкова.

Вона додала, що, за розрахунками комунальників, економічно обґрунтована ціна поїздки повинна складати в метро - 21,05 грн, в автобусі, тролейбусі, трамваї - 25,18 грн, в міській електричці - 78,9 грн. Якщо ж не підвищувати тарифи, то метрополітен просить з міськбюджету в цьому році 1 млрд 514 млн грн, а Київпастранс - 2 млрд 477 грн, зазначила журналістка.

«Не потрібно мати сім п'ядей у ​​чолі, щоб засумніватися в коректності запропонованих розцінок на проїзд в наземному транспорті. Адже жодна з зазначених статей витрат не збільшилася з 2018 року більш ніж в 1,75 рази, в той час як тариф пропонується підняти як мінімум втричі. Хочеться, щоб українцям надали розрахунки», - заявила Котенкова.

Як повідомляла Politeka, раніше Котенкова заявила, що скоро платіжок за комуналку стане ще більше.