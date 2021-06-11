Підприємець і політичний діяч Геннадій Балашов у програмі “Суть подій” з Любов’ю Завальнюк розповів, що Україна намагається наслідувати Європу, переймаючи її податкову систему, але з європейськими податками піднятися не вийде.

"Треба людям розуміти, що держава Україна намагається стати європейською. Так як українці зазвичай наслідувачі, ми намагаємося наслідувати європейців - ми намагаємося їх податкову систему застосувати у себе. Забуваючи про те, що багато хто з нас живе ще в печерному віці, деякі в трипільській культурі, а деякі вже в місті живуть. Але всі ми дуже бідні. І з податками французькими ми просто не піднімемося", - сказав Геннадій Балашов.

Він зазначив, що у Франції під час колоніальних воєн скасували податки. Таким чином, вони спочатку розбагатіли, а потім обклали податками людей.

"У нас спочатку оподаткували, а потім чекають: розбагатіють вони, чи ні. Ні, не розбагатіють. Тому що держава намагається перетворитися на європейську державу. Коли ми перетворимося на європейську державу для європейців - у нас будуть чудові дороги, у нас буде відмінна поліція, у нас буде відмінна охорона здоров'я, у нас буде відмінний державний апарат, будуть бідні люди. Нас залишиться 20 мільйонів і по цих дорогах українці вже їздити не будуть", - додав Балашов.

За його словами, для того, щоб стабілізувати ситуацію - треба зробити на території України вільну зону для ведення бізнесу.

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