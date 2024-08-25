Ціни на нафту знизилися до двотижневого мінімуму на тлі зменшення загрози поставок на Близькому Сході після прогресу в переговорах щодо припинення вогню в Газі.

Крім того, погіршення економічних показників у Китаї, що вплинуло на глобальний попит на пальне.

Ціни на нафту знизилися приблизно на 1% до двотижневого мінімуму у вівторок через зменшення занепокоєння щодо постачання на Близькому Сході після того, як Ізраїль погодився на пропозицію щодо врегулювання конфлікту, який затримував угоду про припинення вогню в Газі.

Крім того, економічна слабкість у Китаї негативно вплинула на попит на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent із поставкою в жовтні знизилися на 46 центів, або на 0,6%, до 77,20 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) із поставкою у вересні знизилися на 33 центи, або на 0,4%, до 74,04 доларів за барель в останній день попереднього місяця.

Більш активно торговані жовтневі ф'ючерси на нафту WTI втратили 49 центів до 73,17 долара за барель.

Експерти з Goldman Sachs прогнозують значне зниження цін на нафту марки Brent через слабкий попит в Китаї та ризики для ВВП цієї країни.

Прогнозується можливе зниження цін на нафту Brent на 12% від поточних рівнів, якщо попит в Китаї залишиться на теперішньому рівні, до 68 доларів за барель до кінця 2025 року.

Нафта Brent втратила понад 6% своєї вартості з середини серпня 2024 року через фіксацію від'ємної динаміки на ринку.

Джерело: reuters.

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