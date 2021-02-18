В наше время всякая страна, у которой есть такая возможность, создаёт фонд своего будущего – понимает, что век нефти и газа не будет бесконечным. А как в этом плане обстоит дело в Украине?

Ситуацию комментирует в своём видеоблоге экономический эксперт Алексей Кущ.

«Национальный резервный фонд Норвегии – это на сегодня около триллиона долларов. Его средства вкладываются в структурную перестройку норвежской экономики, её модернизацию. Все уже сейчас готовятся к тому, что сырьё закончится, нефтяной век завершится, как когда-то каменный. То же самое делают в Саудовской Аравии, только там строят трёхуровневую систему экономической безопасности, они покупают иностранные технологии и строят заводы у себя», - рассказывает экономист.

Он напомнил, как недавно арабы хотели купить проектную документацию и разрешение на производство украинских самолётов «Ан». А сейчас они собираются строить город будущего на берегу Красного моря.

«Это всё – деньги, которые были получены от налогообложения экспорта сырья. А Украина – единственная в мире страна, которая не облагает сырьё экспортными пошлинами. Сейчас они применяются только к металлолому», - отмечает Алексей Кущ.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, как в Европе обстоит дело с ЕСВ.

Также Кущ объяснил, что нужно сделать Украине, чтобы догнать Польшу по уровню зарплат.