Философ и политолог Андрей Ермолаев в программе «Культ личности» рассказал, какие последствия для Европы имел план Маршалла.

«Знаменитый план Маршалла, который в Украине до сих пор воспринимается в такой положительной коннотации, что это был спасительный план, предложенный Соединенными Штатами, поддерживаемый активно тогда вышедшей с меньшими потерями Великобританией… На самом деле сыграл такую очень коварную роль для судьбы европейской экономики», - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что трагические последствия Второй мировой войны коснулись не только Советского Союза, но и ряда европейский стран.

«Для них действительно в первые годы – буквально помощь продовольственная, разнообразные формы временной занятости, дававшие минимальный доход, кредиты правительства, буквально связанные с пособиями… Это и правда было спасение, недооценивать это нельзя. Но ведь это только внешняя сторона, пенка плана Маршалла. В действительности же Соединенные Штаты благодаря тому повороту после Второй мировой войны смогли с помощью товарных кредитов, поставок высокотехнологической продукции очень быстро навязать своим вчерашним партнерам и новым союзникам новые технологические стандарты. По сути, они начали создавать для себя в той части Европы, которая была за союзниками, огромный рынок услуг, товаров и технологий, связанных со стандартами своей экономики», - рассказал Ермолаев.

По его словам, у плана Маршалла была и «вторая коварная сторона».

«Его составляющая, особенно в кредитных соглашениях, были большие уступки, на которые вынуждены были пойти Франция, Португалия, Голландия, Италия в сферах, которые еще вчера были сферы их колониального владения. То есть речь шла, по сути, о том, что бывшие европейские империи расплатились за подобного рода помощь уступками и уходом из сфер своего старого влияния. По сути, они расплатились своим статусом за империи, они вынужденно превратились в европейские национальные государства», - отмечает философ.

Он назвал этот период «большой перестройкой».

«Шла большая перестройка, переосмысление возможностей потенциала и как таковых национальных интересов – от старых имперских интересов с возможностями очень выгодного перераспределения от царевой базы к метрополии, и вдруг пришлось превращаться самим в экономическую необъявленную колонию, и мириться со стандартами, правилами, ограничениями…», - сказал политолог.

Ермолаев добавил, что в результате этой «перестройки» изменились общества и сформировались новые интересы и запросы.

«Именно в то время происходила новая перестройка и переформулирование национальных интересов государств, которые вчера были империями, затем на какое-то время, на доброе десятилетие-полтора, просто потеряли эти возможности. Общества изменялись, они стали более гомогенны… Затем сформулированы были новые интересы, которые обеспечивали бы будущее образованным, сильным, но уже национальным государством Европы. Европейский капитал опять встал на ноги, начали формулироваться новые запросы, где мы уже без американцев, где мы уже без британцев, какие наши интересы на наших старых рынках. Правительство начало проводить более агрессивную политику не только в своем европейском регионе, но и на других континентах, уже не колониальную, а неоколониальную. Потому что они получили возможность экспансии технологий. Началась серьезнейшая и длящаяся до сих пор конкуренция со вчерашними партнерами по плану Маршалла, связанного с технологическими стандартами», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас для Украины эта тема тоже очень актуальна.

«Мы внимательно следили за будущим проекта единой евроатлантической зоны свободной торговли, которая до сих пор так и не состоялась. А причины, повторюсь, заложены еще в итоге Второй мировой войны. Для европейцев подобного рода интеграция означает новую кабалу», - подытожил Ермолаев.

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