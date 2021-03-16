Коммерческий директор компании-застройщика ZIM Capital Group Евгений Негур в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о больной теме застройщиков и нашего государства

«Это больная тема для любого порядочного застройщика и больная тема для нашего государства. Несколько лет назад была расформирована система ЖКХ. Потому что люди, которые занимались этими отраслями, недобросовестно относились к сетям (вода, канализация, электричество), не модернизировали, не вкладывали в это ресурсы, не смотрели за домами, за подъездами…», - говорит эксперт.

По его словам, в один момент это дошло до точки кипения – уже нужно было выделять огромные финансы, а в бюджете с этим есть проблемы.

«Исходя из этого сказали: «Ребят, теперь будем по-новому». То есть каждый дом должен выбрать себе управителя. И люди начали собираться в ОСББ. В законе есть нормы, в течение какого времени они должны подавать заявления. И если они в течение этого времени этого не сделают – им навяжут это в обязательном порядке», - сказал Негур.

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