В сети Интернет распространяется много конспирологических теорий относительно ситуации в мире. Самые невероятные из них прокомментировал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Руслан Бизяев, политический обозреватель и эксперт Украинского института политики.
Начинает Бизяев с маловероятной, по его мнению, конспирологической теории. Так, появляются сообщения о последнем предупреждении Джо Байдена президентам России и Китая по поводу отключения SWIFT.
Политолог объясняет, что из треугольника, который формируют Китай, Европа и РФ, выпадает доллар, ведь у каждой его стороны есть своя платежная система. Кроме того, они имеют договоренности о санкциях и испытали их уже на Иране. «Скажите, пожалуйста, зачем это хозяевам SWIFT?», - задает логичный вопрос эксперт.
Другая невероятная теория, что распространяется сегодня на веб-сайтах, касается передела Украины по договоренности президентов США и РФ на три части.
«Если Путин с Байденом о чем-то договорились по Украине, то уже в обозримом будущем мы увидим это "что-то"», - объясняет Бизяев. Но пока он не видит каких-то сигналов, а к вышеупомянутой конспирологической теории относиться серьезно отказывается. Она касается скорее каких-то договоренностей, слов, но о политике говорят за его действиями. «Будут предприняты какие-то действия, будут даны какие-то непубличные сигналы, будут даны какие-то пожелания», - объясняет Бизяев, когда можно будет делать определенные выводы.
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Напоминаем, Бизяев рассказал, с какого момента внешняя политика РФ взяла курс на агрессию.
Ранее Politeka сообщала о том, что Украина последние 2 года балансирует между суверенным и техническим дефолтом.