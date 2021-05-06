Может ли президент Зеленский поспособствовать снижению цен на газ в Украине? Если да, то как именно?

На эти вопросы ответил в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» экономист Тарас Загородний.

Гость программы описал метод снижения цены на газ в Украине поэтапно. Прежде всего он говорит о проведении аудита «Нефтегаза», далее необходимо определить нормы рентабельности, что будут предельно допустимыми. Тогда он, наконец, подходит к самой большой проблеме - это наценка в 400%, которую делает «Нефтегаз», забирая газ у «Укргазвидобування» за бесценок.

«Укргазвидобування»сама может продавать на открытом рынке. А «Нефтегаз»как равный участник пусть приходит и покупает, а не забирает со своей наценкой», - предлагает Загородний.

В таком случае цена на газ будет равна той, которую ставил «Нефтегаз» прошлым летом - 3,5 гривен за кубометр. Это, говорит экономист, и справедливая цена. «Все можно, было бы желание разбираться», - добавляет он.

Но ситуация в Украине сейчас с газом вообще противоположная. «Они влупили сейчас всем зимний газ – по зимней цене на весь год», - сообщает эксперт и добавляет, что следствием стал отказ людей от газа вообще. Сеть сокращалась, но не аппетиты «Нефтегаза», а потому тем, кто продолжил пользоваться газом, пришлось платить еще больше. Это, объясняет Загородний, и есть проблема монополизированного украинского рынка.

Напоминаем, Скаршевский рассказал, будут ли снижаться цены на газ.

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