Когда происходит кризис и цены на мировых сырьевых рынках падают, возникает угроза девальвации национальной валюты. Такую тему поднял эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube

«Казалось бы, что именно в период угрозы девальвации национальной валюты надо тратить те огромные накопленные резервы НБУ, которые нужно направлять на поддержание национальной валюты. Но они направляются в очень маленькой пропорции и не в том объеме, в котором нужно», - рассказал он.

Кущ сообщил, что валюта девальвируется, потому что у нас НБУ придерживается плавающего курса валюты. Так как у нас через иностранную валюту определяются цены практически всех внутренних активов и сырьевых товаров, то, по его мнению, соответственно через определенный временной отрезок происходит значительная инфляция.

«Сейчас ситуация будет более сложная, потому что нынешняя динамика на мировых рынках, в том числе и финансовых, является атипичной. Если мы вспомним, то накануне кризиса 2008 года базовые процентные ставки ФРС (федеральная резервная система США, - ред.), находились на максимуме, примерно 5%. При этом ФРС не печатал триллионы долларов, бум роста цен на недвижимость и сырье был продиктован чисто экономическими причинами. В 2008 году случился кризис спроса», - сказал он.

Кущ резюмировал, что сейчас ситуация другая и мы в скором времени можем столкнуться с кризисом предложения. Но перед этим кризисом предложения мы видим сырьевой отскок, который, на его взгляд, вызван отложенным спросом промышленных предприятий на то самое сырье. Самое главное отличие, считает он, от кризиса 2008 года – это то, что сейчас рост цен на сырье и продукты питания не сопровождается адекватным ростом зарплат.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что когда происходит рост на мировых рынках на сырье, для нас это вроде бы хорошо.

Также ранее Кущ рассказывал, что если у государства нет денег, то оно отдает рынок труда на аутсорсинг крупному капиталу.