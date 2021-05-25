Политолог и экономист Юрий Атаманюк в программе «Politeka online» рассказал, что перспектива инвестиций зависит от правительства. По его мнению, Министерство экономики должно быть защитником украинского производителя.
«Инновации – это то, за счет чего процветает Америка. Десятка самых богатых предприятий США – это IT-технологии, а у нас в десятке крупнейших предприятий – это экспортеры подсолнечного масла, железной руды и энергогенерирующие компании, которые создают нам огромные тарифы, а-ля «Нафтогаз». Поэтому мы – сырьевой придаток цивилизованного мира», - отметил Атаманюк.
По словам эксперта, Министерство экономики разрабатывает, а другие инстанции, например, как таможня, администрируют: пошлины, квоты. Как отмечает экономист, когда мы говорим о законе про локализацию, то двигателем этого закона должно быть Министерство экономики.
«Министерство экономики должно быть защитником украинского производителя. Министр экономики должен лично общаться с крупными производителями через призму «что пожелаете?». Вот, что пожелаете, например, чтобы BMW, который открылся в Венгрии, открылся в Украине», - подчеркнул Атаманюк.
По мнению экономиста, от Министерства экономики зависит создание условий для того, чтобы заходили инвестиции.
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Напомним, для Politeka Атаманюк объяснил, откуда у украинцев иммунитет к кризисным явлениям.
Ранее Politeka публиковала заявление Атаманюка, что за счет конъюнктуры мы парадоксально прошли прошлый год.