Политолог и экономист Юрий Атаманюк в программе «Politeka online» рассказал, что перспектива инвестиций зависит от правительства. По его мнению, Министерство экономики должно быть защитником украинского производителя.

«Инновации – это то, за счет чего процветает Америка. Десятка самых богатых предприятий США – это IT-технологии, а у нас в десятке крупнейших предприятий – это экспортеры подсолнечного масла, железной руды и энергогенерирующие компании, которые создают нам огромные тарифы, а-ля «Нафтогаз». Поэтому мы – сырьевой придаток цивилизованного мира», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, Министерство экономики разрабатывает, а другие инстанции, например, как таможня, администрируют: пошлины, квоты. Как отмечает экономист, когда мы говорим о законе про локализацию, то двигателем этого закона должно быть Министерство экономики.

«Министерство экономики должно быть защитником украинского производителя. Министр экономики должен лично общаться с крупными производителями через призму «что пожелаете?». Вот, что пожелаете, например, чтобы BMW, который открылся в Венгрии, открылся в Украине», - подчеркнул Атаманюк.

По мнению экономиста, от Министерства экономики зависит создание условий для того, чтобы заходили инвестиции.

Напомним, для Politeka Атаманюк объяснил, откуда у украинцев иммунитет к кризисным явлениям.

Ранее Politeka публиковала заявление Атаманюка, что за счет конъюнктуры мы парадоксально прошли прошлый год.