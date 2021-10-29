Двукратный министр финансов Украины Игорь Уманский рассказал о таких периодах в истории нашей страны, когда цены на продовольствие и потребительские товары снижались.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В истории Украины было несколько таких периодов, когда цены в магазинах снижались. Их снижало вступление в пиковый сезон сбора урожая. Да, и в 2021 году у нас с урожаем было всё хорошо – но взлетели мировые цены и на зерно, и на всё на свете. А мировой рынок не может не влиять на рынок внутренний. Естественно, тот, кто может продать зерно за 100 долларов на экспорт, не продаст его в Украине за 20. А те периоды, о которых я говорю, были во время правления господина Януковича. Впрочем, это никак не связано с экономической политикой тогдашней власти, и происходило во время её становления», - говорит эксперт.

Сама же эта политика, по его словам, привела к совершенно другим результатам.

«Рост украинской экономики к середине 2012 года сменился её падением. В результате уже к 2014 году мы вошли в пике экономического кризиса – и вошли бы в него в любом случае, была бы у нас война с Россией или нет», - подчёркивает Игорь Уманский.

Как сообщает Politeka, ранее он отметил, что Украина входит в новый бюджетный период, имея серьёзную задолженность.

Также Politeka сообщала, что Уманский посоветовал сменить в Украине модель поставки газа, взяв за образец страны Западной Европы.