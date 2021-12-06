Экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал, улучшит ли ситуацию в Украине 700 миллионов долларов кредита от МВФ.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«МВФ создавался в 1944 году для поддержания системы международных расходов и торговли государств. Теоретически планировалось, что за средства, аккумулированные МВФ и передаваемые на определенных условиях национальным правительствам, они смогут покупать необходимые для развития экономики стран технологии и продукцию. Но последние 50 лет ничего похожего не происходит», - рассказал Гаврилечко.

Гаврилечко сказал, что ни одно правительство в Украине ни разу с 1994 года с момента начала сотрудничества Украины с МВФ не отчиталось о том, куда оно потратило полученные средства. Журналисты за все это время ни у одного премьер-министра ни поинтересовались, сообщил он, какая норма прибыли планируется на взятый у МВФ долг. Никто не задавался вопросом, считает он, способны ли мы за те деньги, которые получаем и куда-то вкладываем, вернуть этот кредит.

«Почему-то считается, что мы у МВФ берем кредиты, но это, мягко говоря, не правда. Никаких кредитов МВФ никому не дает. Правительство получает некий доступ к определенного вида ценным бумагам, которое оно не может потратить по своему усмотрению, а жестко связанное определенными условиями. Кредит МВФ – это не деньги, а доступ к ценным бумагам, которые можно обменять на деньги, но при определенных условиях. При этом отдавать в обмен за эти ценные бумаги приходится как раз деньги», - резюмировал Гаврилечко.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал для Украины на 2022 год дальнейший рост инфляции.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Скаршевского, газ и электроэнергия для украинцев будут дорожать и впредь.