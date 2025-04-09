Политолог Руслан Бортник заявил, что Украине надо срочно начинать говорить с США не только о снятии этих пошлин в 10%, но и о том, чтобы установить между странами зону свободной торговли, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украина экспортирует в США всего лишь на 1 млрд долларов, и то мы получили тарифы. Я вообще не понимаю, почему наше правительство засунуло язык куда-то. Какие основания ведения тарифов против Украины? Это у нас дефицит торговли с США, потому что мы поставляем на 1 млрд, а получаем обратно приблизительно на 3. Какие 10%? С какой радости? Мы и так больше принимаем американских товаров, нежели экспортируем в США. Это у нас есть основание вести 10% пошлин, а не у США», - комментирует Руслан Бортник.

Возможно, рассуждает он, США опасаются, что Украина может быть использована как офшор для торговли другими странами, но тогда можем ввести плану, что экспорт из Украины в США не может превышать импорт из США в Украину. По мнению эксперта, в таком случае можно сбалансировать торговлю.

«Для США этот миллиард украинского импорта – это песчинка в море песка, но для некоторых украинских производств, для их функционирования и существования это будет критично. Говорят, что среди тех 50 стран, которые уже обратились к США в отношении тарифного урегулирования с предложениями, пока что Украины нет», - отмечает Руслан Бортник.

По его мнению, украинское руководство, возможно, рассчитывает решить этот вопрос во время разговора о ресурсном соглашении. Вообще, рассуждает эксперт, эти тарифы – возможность начать разговор о зоне свободной торговли на уровне того, как это происходит между Украиной и ЕС. Да и США, добавляет он, это может быть выгодно, поскольку формирование американских прибылей в рамках соглашения о полезных ископаемых может быть облегчено в случае наличия между странами зоны свободной торговли.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Трамп хочет обменять торговое соглашение с рф на окончание войны в Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Трамп не ввел пошлины против россии: «Дают фору путину».