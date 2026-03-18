Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що багато економістів зараз лякають усіх тим, що через війну проти Ірану нафта буде по 200, і пояснив, чому з політичної точки зору це не так.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пише Axios, зазначає експерт, Трамп зважує можливість захоплення іранського острова Харк, мовляв, може бути наземна операція за участю кількох тисяч морських піхотинців. У такому разі, пояснює він, Іран не зможе вантажити нафту, тому що на цьому острові розташований його термінал експорту нафти, але Ормузька протока від цього не розблокується.

«Припустимо, що справді Трамп зробить щось неймовірне, нападе на цей острів, відправить якихось солдатів, там розпочнеться якась війна, яка, зрозуміло, на довго. Чи зросте від цього нафта до 200? А я вважаю, що ні. Поясню чому. Економісти рахують усе економічно. Тобто вони кажуть: «Дивіться, раніше ми мали три бочки нафти, правильно? А тепер через те, що Ормузька протока, залишилося дві бочки нафти. Значить, вона дорожчає зі 100 до 150». Але це не так», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як наголошує експерт, США – це технології, штучний інтелект, великі IT-компанії, тобто драйвер світової економіки. Тому, пояснює він, якщо світ побачить, що США загрузли у війні, то скаже «стоп», скаже, що економіка сповільнюється, виробництво сповільниться, причому скрізь, включаючи Китай, Європу, Америку, і настане економічна криза велика, бо ніхто нічого не вироблятиме особливо.

«А на тлі економічної кризи ціни на нафту падають, а не зростають. Тому будуть різноспрямовані тренди: один – нафти менший, інший – попит на неї менший. Які там 200 доларів? Ні, звісно. Але це мій політичний прогноз. Тобто зауважте, я ж не про економіку говорю, а про політику. Я вважаю, що політика приведе до такого результату», – підсумовує Михайло Шейтельман.

