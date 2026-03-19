Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чому МВФ поставив Україні ультиматум до кінця березня підвищити податки, що може взагалі вбити малий капітал, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

«Вони не розуміють, а наші урядовці їм не пояснюють, що так не можна робити. І в мене є підозра, що самі їм підкидують (ред. – ідеї), бо в МВФ переважають фахівці лібертаріанських поглядів. Сама історія існування МВФ і так званої допомоги різним країнам показує, що основна вимога цієї допомоги – жорстка економія. А за рахунок чого? Це, як правило, економія на соціальних програмах, на скороченні бюджетників, на зменшенні заробітних плат», – пояснює Андрій Павловський.

Принагідно він нагадує, як після Революції Гідності у нас 2 роки були заморожені всі соціальні стандарти, тобто мінімальна пенсія і мінімальна заробітна плата тоді ні на копієчку не підвищились. За словами експерта, це робилось під тиском МВФ, вони казали, що їм байдуже, як ми досягнемо балансу, головне – щоб видатки не надто перевищували доходи.

А некомпетентним урядовцям, пояснює гість програми, найчастіше в такій ситуації на думку спадає збільшити податки, скоротити соціальні пільги і заморозити соціальні стандарти, бо це найпростіше, не треба заморочуватись. Однак, підкреслює він, це відверто антилюдські кроки проти власного населення.

«Їх не турбують проблеми населення, дрібного бізнесу. Це як у тому анекдоті: проблеми індіанців шерифа не турбують. Так і проблеми збіднілого українського населення МВФ не турбують, а наші урядовці їм це пропонують, їм все одно, ну, сходиться баланс, і слава Богу», – підсумовує Андрій Павловський.

