Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами на тепло і гарячу воду

Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Telegram, передає Рoliteka.net.

Прем'єр стверджує, що тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не будуть підвищуватися до квітня 2021 року.

"Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою. Це один з 8 кроків нашої команди щодо вирішення тарифного питання. І це правильна позиція, яка показує, що пріоритет влади – і Центральної, і місцевої – це захист добробуту українців", – йдеться в повідомленні.

Українці бурхливо відреагували на таку звістку.

"Тобто в квітні вже підвищать?", "Ну зрозуміло! І платити будемо все літо. Ну а про наступний сезон нічого не обіцяли, чекаємо", " А МВФ що вже не вимагає?", "Так ви вже підвищили і сезону залишилося місяць! а потім знову підвищення і так до нескінченності. До речі, за е/е він нічого не сказав! Є ще абонплати і обслуговування будинку і тд і тп, наперсточники», - пишуть в мережі.

Зазначимо, з 1 січня в Україні зросли майже всі комунальні тарифи для населення – на газ, електроенергію, опалення та холодну воду. Наприклад, у Києві опалення подорожчало на 19%, а гаряча вода — на 16%.

Нагадаємо, борги за комуналку в Україні ростуть з шаленою швидкістю, в Держстаті добили цифрами.

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