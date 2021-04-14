Дефолт в Украине может быть связан с позицией Международного валютного фонда, поскольку их требования выполнить в такое кризисное время невозможно.
Об этом сказал юрист Евгений Лосовский в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской.
“Дефолт - это как таковая невозможность исполнения государством Украины ряда финансовых обязательств перед международными кредиторами. Это зависит от одного, на самом деле. У нас, на сегодняшний день, есть доходная часть бюджета, расходная часть бюджета. И у нас есть внутренний ВВП”, - сказал Евгений Лосовский.
Он отметил, что государство должно понимать, какие у него проблемные активы, сколько оно должно выплатить средств и где взять новых денег. Если новых средств привлечь не удастся - наступит дефолт.
“Дефолт связан, на сегодняшний момент, с позицией Международного валютного фонда. А обязательства наши перед ним и их требования очень серьезны - это судебная реформа, перезагрузка Высшей рады правосудия… Борьба с коррупцией как таковой. Это связано с Национальным антикоррупционным бюро… Я считаю, что такое количество реформ в такое кризисное время потянуть невозможно”, - добавил Лосовский.
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