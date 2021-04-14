Во время карантина, который ввели в Украине из-за пандемии COVID-19, некоторые бизнесмены официально закрыли свои предприятия, но оставили их работать на самом деле. Это видно по тому, что потребление электроэнергии упало всего на 0,3%.
Об этом сказал экономист Александр Охрименко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Что касается промышленного производства - да, упало. Зато торговля выросла. Есть такой интересный показатель, называется потребление энергии. Промышленное производство у нас действительно упало на 4%. А потребление энергии упало на 0,3. Что-то подозрительно как-то”, - сказал Александр Охрименко.
По его словам, причиной этому является теневая экономика. Поскольку отменили мораторий - некоторые бизнесмены подумали, зачем им показывать свой оборот.
“Официально люди сейчас пошли на карантин. Фактически, мое предприятие - оно работает. Но по документам оно не работает. Карантин ведь, люди “при смерти”. Понятное дело, налогов нет, отчетов нет. Мне неплохо. Пока еще не отменили и не прибежали проверяющие”, - добавил экономист.
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Он отметил, что единственное, что реально упало - это машиностроение. Поскольку экспортный потенциал ограничен.
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