Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что система аудита в США формировалась на протяжении многих десятилетий.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«США длительный период времени нашей истории были таким субъектом, который взял на себя ответственность за глобальную безопасность, и были представлены на разных уровнях в большом количестве стран. У них невероятно огромная система органов государственного управления, и каждый отвечает за какую-то отдельную сферу», – сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, организация всех этих процессов в США формировалась на протяжении многих лет. Как отметил Андрей Вигиринский, в вопросах военной, финансовой, гуманитарной помощи опыт США формировался в том числе во время разных военных кампаний.

«Каждая из этих сфер не имела единого центра, на котором сходились полномочия по аудиту. В первую очередь, проверка и аудит той помощи, которая нам оказывается, - это меры, связанные с тем, чтобы в США их система администрирования сложных процессов становилась еще более совершенной», - заявил Андрей Вигиринский.

Как писала ранее Politeka, экономист Павел Вернивский рассказал, как США во время Второй мировой войны поддержали собственную экономику.

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