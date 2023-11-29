Экономист Алексей Кущ проанализировал, как работают санкции против рф. Об этом он написал у себя в телеграм канале Аналитика Куща.

Санкции в отношении РФ и последующие структурные изменения в российской экономике, еще предстоит изучить.

Я этим, кстати, регулярно занимаюсь.

В Украине, к сожалению, нет условного научного института "изучения России", а зря.

В СССР был "институт изучения США", в Америке активно изучали Советский Союз.

У нас же изучение российской экономики сводится до уровня мемов и придурковатых передач в стиле "что там на болотах".

Хотя соперника лучше переоценить, чем недооценить.

Непонимание процессов в российском обществе и экономике, кстати, очень дорого нам стоило, начиная с 2014-го года.

Парадоксально, но сейчас западные аналитики лучше знают о ситуации в РФ, чем мы.

Это приводит к колоссально завышенным ожиданиям с нашей стороны и крайне неверным оценкам.

"Операция анаконда", "распад России", "экономика - в клочья", "удушение санкциями" - и много другое.

Было бы это обычной пропагандой для воодушевления масс, было бы не так трагично.

Но ожидания быстрого краха российской экономики формируют в Украине ошибочные стратегии и неэффективную тактику.

Я сам неоднократно сталкивался с людьми, принимающими стратегические решения, которые на полном серьезе формировали свои прогнозы на факторе экономического краха России.

Это именно тот случай, когда авторы пропаганды начинают сами в нее верить. Профдеформация.

Здесь проявляется крайне опасная дихотомия: мы формируем свою стратегию, опираясь не на собственную эффективность, а на неэффективность противника.

То есть не поступательно наращиваем качественный перевес, а ждем, когда обнулится соперник.

В этом посте я рассмотрю лишь три интересных явления в российской экономике.

1. "Укол адреналина в сердце".

Стимул для запуска структурных преобразований в экономике в виде бюджетного (госинвестиции), монетарного (политика отрицательных реальных ставок), кредитного (массовое использования кредитного рычага, в том числе ипотеки), инвестиционного (замещение внутренними инвестициями внешних с помощью налогового маневра), потребительского (рост платежеспособного спроса населения, инвестиционного спроса государства и бизнеса) стимулов.

Об этой модели, применительно к Украине, я писал с 2016-го года, но у нас в чести были иные программы развития. Об их успешности можно узнать, выглянув в окно.

2. Фактор "недолюбленности внутреннего бизнеса".

Долгое время, внутренний бизнес в РФ был в роли пасынка, бал правили либо сырьевые компании, либо иностранные.

Чем-то российская модель была похожа на нашу, но только с более широкой сырьевой линейкой экспорта: не только металл и зерно, но и нефть, природный газ, уголь, алмазы и т.д.

Примерно такое же засилье импорта.

И вот, в результате санкций, огромное экономическое внутреннее пространство освободилось.

И не просто освободилось, а с появлением массы стимулов роста: снижение налогов, упрощение регуляций, кредитование по низким ставкам, компенсация капитальных и инжиниринговых затрат.

Бери деньги и выпускай что хочешь - от упаковочной пленки до беспилотников.

Нобелевский лауреат Пол Кругман создал реалистическую теорию международной торговли, согласно которой развитые страны доминируют за счет того, что их крупные технологические корпорации выигрывают конкурентную борьбу, экономя на масштабе, а развивающиеся страны эту борьбу проигрывают, даже имея дешевую рабочую силу.

Таким образом, последним нужно временно ограничивать импорт и стимулировать развитие внутренних производств, а по мере их конкурентного усиления постепенно снимать таможенные барьеры.

Так поступали в Японии, Тайване, Южной Корее, Сингапуре, Китае.

Есть и позитивная теория Кругмана, которая заключается в том, что государство должно стимулировать те отрасли, которые приводят к появлению новых подотраслей реального сектора экономики, как это произошло в Японии, когда развитие металлургии способствовало зарождению машиностроения.

А ставка на производство конечных товаров тупиковая.

Можно сказать, что в санкционном торговом вакууме российской экономики сработали обе теории Кругмана.

Конечно и в этой модели есть свои недостатки.



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