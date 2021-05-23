ПриватБанк залишив клієнтку без засобів до існування. Жінка зажадала пояснення

Як передає Politeka.net, з'явилася чергова скарга на роботу ПриватБанку на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Клієнтка спробувала зняти велику суму грошей в банкоматі, але, за підсумком, залишилася ні з чим. Деталі ситуації описані в скарзі:

"18.05.2021 о 9:38 у Львові знімала зарплату 7200 грн. В результаті банкомат списав гроші з карти і їх не видав!!! Я в шоці, відразу зателефонувала на гарячу лінію, де чекала 15 хв., щоб зв'язатися з оператором, який мені сказав, що гроші повернуться через 7-14 днів... Я знову в шоці, тому що не розумію, весь цей час що я повинна їсти, де гроші, я на них розраховую... Сподіваюся, що гроші не "випаруються", відчуття незахищеності і ні до кого звернутися, нікому ти не потрібен!"

Співробітники ПриватБанку відгукнулися на скаргу, пояснивши в якому випадку клієнтці варто очікувати повернення коштів:

"Проведення та звірка результатів інкасації дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані і визначити їх суму. Зробимо все можливе, щоб надати вам відповідь в найкоротші терміни".

Раніше ми розповідали, що українці скаржаться на неможливість забрати кошти, що лежать на депозиті в ПриватБанку, після закінчення терміну.

"Закінчився термін депозиту і банк без повідомлень і моєї на те згоди продовжив на 9 місяців мій депозит. Звернення на гарячу лінію і в відділення дали одну відповідь - після закінчення терміну, але як??? Ви не повідомили, що термін закінчено! Зараз банк користується моїми коштами і я не можу їх забрати!",- обурився клієнт.

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