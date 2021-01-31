Курс валют здивував українців - долар кинувся вниз, тоді як євро втре ніс гривні
Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на понеділок, 1 лютого, передає Politeka.net з посиланням на сайт регулятора.
Згідно з новими даними, офіційний курс гривні до "вічнозеленого" встановлений на рівні 28,13 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з показником у попередній торговий день, 29 січня.
У свою чергу, євро 1 лютого подорожчав на 5 копійок – його курс склав 34,15 грн/€.
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За інформацією експертів, на початку наступного тижня очікується невелике зміцнення гривні, так як нерезиденти будуть нарощувати продаж валюти, готуючись до ОВДП-аукціону.
Аналогічні тенденції збережуться і у вівторок. Однак у другій половині тижня можливий курсовий відкат на тлі підвищеного попиту на валюту з боку іноземних компаній під репатріацію дивідендів.
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