Курс валют здивував українців - долар кинувся вниз, тоді як євро втре ніс гривні

Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на понеділок, 1 лютого, передає Politeka.net з посиланням на сайт регулятора.

Згідно з новими даними, офіційний курс гривні до "вічнозеленого" встановлений на рівні 28,13 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з показником у попередній торговий день, 29 січня.

У свою чергу, євро 1 лютого подорожчав на 5 копійок – його курс склав 34,15 грн/€.

За інформацією експертів, на початку наступного тижня очікується невелике зміцнення гривні, так як нерезиденти будуть нарощувати продаж валюти, готуючись до ОВДП-аукціону.

Аналогічні тенденції збережуться і у вівторок. Однак у другій половині тижня можливий курсовий відкат на тлі підвищеного попиту на валюту з боку іноземних компаній під репатріацію дивідендів.

Нагадаємо, в НБУ готуються до прискорення інфляції і зростання цін на популярні товари в 2021 році.

Регулятор видав новий прогноз зростання інфляції і підвищив показник з 6,5% до 7%. Прес-служба Національного банку попередила українців про коливання цін.